- Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных09:52
- Подземный бунт в Мирнограде: горняки намерены протестовать бессрочно08:58
- В Тельманово ищут украинских диверсантов07:45
- "Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"07:33
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
Подземный бунт в Мирнограде: горняки намерены протестовать бессрочно
Число работников шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь», принимающих участие в подземном голодном бунте, на конец дня 9 октября достигло 52 человек. Об этом ТК «Орбита» сообщил председатель местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов.
Из-за невыплаты заработной платы на поверхность отказываются выезжать горняки добычных участков №5 и №6, а также проходчики и рабочие конвейерного транспорта.
«Профсоюзные лидеры вместе с директором предприятия побывали в шахте, встретились с бастующими рабочими, передали им еду, – сообщил Александр Абрамов. – Однако ни на какие уговоры и обещания люди больше не идут и ни сегодня, ни завтра выезжать не собираются. Дома горняков ждут семьи, дети, которых нужно кормить и одевать. Уже октябрь, пора получать зарплату за сентябрь – а между тем шахтеры «Капитальной» получили только 10% заработанного за август. О ситуации известно в профильном Министерстве энергетики и угольной промышленности, мы поддерживаем постоянную телефонную связь с замминистра Анатолием Корзуном. Завтра доложим о происходящем на конференции трудового коллектива ГП «Мирноградуголь» и примем соответствующее решение».
Свои требования работники предприятия изложили в письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и руководителя профильного министерства Игоря Насалика. Председатель НПГУ Михаил Волынец разместил копию документа на своей странице в «Фейсбук».
Теги: Донбасс, бунт, горняки, Мирноград (Димитров)
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Крах гривны отменяется, курс доллара и евро отступает
- Стабильность зависит от МВФ
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных09:52
- Подземный бунт в Мирнограде: горняки намерены протестовать бессрочно08:58
- В Тельманово ищут украинских диверсантов07:45
- "Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"07:33
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных09:52
- "Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы09:35
- Кремль наглеет "по полной": из-за путинского моста оккупанты еще на три дня перекроют Керченский пролив09:18
- Подземный бунт в Мирнограде: горняки намерены протестовать бессрочно08:58
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Резолюция ПА НАТО: в Раде увидели предпосылки для вступления Украины в Альянс08:04
- В Тельманово ищут украинских диверсантов07:45
- "Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"07:33
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту