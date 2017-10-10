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Покалеченного "друга" террориста Стрелкова "дернула" смерть: в Сети показали кадры умершего боевика и предателя Украины по кличке Бо
Как всегда, обстоятельства смерти пророссийского наемника и предателя Украины до конца неизвестны. В Сети спрогнозировали, что он мог покончить жизнь самоубийством или умереть от полученных ран в боях, а также от ДТП.
Известно, что "республика" кидает своих отработанных "ихтамнетов" сразу, как только они становятся беспомощными, поэтому многие боевики умирают от осознания своей ненужности либо же от тех последствий, которые несут их раны и болезни в результате несвоевременно оказанной медицинской помощи, сообщает "Диалог.UA".
Рассказывающий на своей странице в Twitter о потерях "ДНР/ЛНР" блогер Necro Mancer показал фото очередного "борца" за права русскоговорящих на Донбассе.
Юрий Михайленко умер 6 октября, он был родом из Черниговской области. Свое услужничество перед оккупантами начинал под предводительством террориста Стрелкова, 39-летний боевик воевал во 2-й роте разведки славянской бригады.
Теги: Донбасс, смерть, боевик, ДТП, террорист, ДНР, ЛНР, Стрелков
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