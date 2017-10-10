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Районы Донецка будут частично обесточены

10.10.2017 16:54
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Районы Донецка будут частично обесточены

В связи с проведением ремонтных работ будет частично обесточен Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщает так наываемое "Минугля ДНР", передает 62.ua.

10 октября будет временное обесточение улиц Ванникова, Воинской, Декабристов, Куйбышева, Лебединского, Олимпиева, Степной и Софийской.

11 октября будут отключены поселки Новый Горняк и Лозовской Куйбышевского района.

13 октября — по улицам Ботаническая, Гуляева, Калиновская, Орлова, Толбухина и Юзовская.

Во все дни ремонтных работ энергоснабжение будет приостанавливаться с 8:30 до 16:30.



Теги: Донецк, Донбасс, ремонт, электроснабжение, ДНР
 
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