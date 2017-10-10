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В «ДНР» объявили в розыск главаря боевиков «Мачете»

10.10.2017 18:21
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В «ДНР» объявили в розыск главаря боевиков «Мачете»

Наемник и предатель Юрий Свиридов, позывной "Мачете", командир 3-го батальона 7-й бригады 1-го корпуса ВС РФ на Донбассе, вероятно убил своего подчиненного и объявлен в розыск российским командованием. Сообщает на своей странице в Фейсбук журналист Юрий Бутусов, передает 62.ua.

«Зона ответственности 3-го батальона - Светлодарская дуга. Именно Свиридов командовал действиями наемников в ходе боев 29 июня 2016 года на высоте 223, и 18-22 декабря в том же районе, между высотами 223 и 216 на позиции "Волшебный лес" близ Светлодарска.

Свиридов неоднократно имел проблемы с российским командованием, в частности из-за контроля контрабанды через линию фронта. И вот теперь наемники заявляют, что он убил одного из них, и что на него подготовили покушение - установили мину МОН-50. И теперь Свиридов скрывается. Поскольку Свиридов стал террористом еще в мае 2014-го и участвовал еще в боях под Славянском, сам формировал 3-й батальон, его скандальный уход серьезно ослабит деморализует наемников в районе Дебальцево.

Свиридов, спасайся! Чистосердечное признание, явка с повинной и сотрудничество со следствием помогут тебе серьезно скостить срок», - предлагает «Мачете» Бутусов.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, убийство, боевик, розыск, ДНР, Светлодарская дуга
 
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