В «ДНР» проблемы с интернетом: в «республике» все объясняют «украинской диверсией»

10.10.2017 17:35

Информации о сроках восстановления работы интернета на данный момент нет. Также об этом заявил "министр связи ДНР" Виктор Яценко, передает 62.ua.

«В связи с отключением украинской стороной в одностороннем порядке каналов передачи данных возникли определенные трудности в предоставлении услуг подключения к сети интернет у некоторых операторов телекоммуникаций Донецкой народной республики», — заявил Яценко.

Он подчеркнул, что в данный момент сотрудники "Минсвязи" проводят работы по переключению на новые каналы телекоммуникаций для обеспечения стабильного доступа к глобальной сени. Ожидается, что работы будут завершены до конца недели.