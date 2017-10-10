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В «ДНР» проблемы с интернетом: в «республике» все объясняют «украинской диверсией»
10.10.2017 17:35
Информации о сроках восстановления работы интернета на данный момент нет. Также об этом заявил "министр связи ДНР" Виктор Яценко, передает 62.ua.
«В связи с отключением украинской стороной в одностороннем порядке каналов передачи данных возникли определенные трудности в предоставлении услуг подключения к сети интернет у некоторых операторов телекоммуникаций Донецкой народной республики», — заявил Яценко.
Он подчеркнул, что в данный момент сотрудники "Минсвязи" проводят работы по переключению на новые каналы телекоммуникаций для обеспечения стабильного доступа к глобальной сени. Ожидается, что работы будут завершены до конца недели.
Теги: Украина, Донбасс, Интернет, ремонт, диверсия, ДНР
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