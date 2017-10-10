В Мариуполе картофель напичкан нитратами. ВИДЕО

10.10.2017 22:20

Сайт 0629.com.ua начинает новый проект ЭКОЛОГИЯ SOS. Экология - это больше, чем грязный воздух. Экология - это, в широком понимании, все то, что мы едим, что пьем, отчего болеем и как лечимся. Согласно опросу, проведенному социологической группой TNS по заказу 0629, это одна из острых тем, которые волнуют сегодня мариупольцев, наряду с безденежьем и войной. Мы будем рассказывать вам о том, чем мы дышим, какие продукты покупаем на рынках и в супермаркетах, и что делается в городе и области, для того чтобы экология в Мариуполе стала лучше.

А начинаем наш проект с осенних овощей.

Осенние овощи считаются наиболее безопасными для употребления в пищу, а все потому, что они содержат минимальное количество нитратов.

Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья, максимальная суточная доза нитратов – 3,7 мг на 1 кг. Если вес человека составляет 50 кг, значит максимальное количество нитратов, которые можно съесть, составляет 185 мг в сутки. К примеру, если в капусте содержится 1100 нитратов, значит безопасно для здоровья можно съесть 168 грамм. Суточная доза нитратов для детей намного ниже, чем для взрослых- не более 30 мг.

Норма нитратов для каждого продукта своя. К примеру, в сливе количество нитратов не должно превышать показатель 30 мг на кг, в пекинской капусте нормой считает содержание нитратов в количестве 2000 мг на кг.

Мы решили проверить рынки, а также торговые сети города. Искать нитраты решили в самом востребованном и сезонном овоще – картофеле. Многие мариупольские хозяйки запасаются данным овощем именно осенью, когда цены на него самые низкие в году.

Журналист 0629 проверил картофель, который продают на территории 12 рынков города, в 7 торговых сетях, а также в маленьких магазинах и у частных предпринимателей, которые продают картофель на территории города. Отметим, что нормой для картофеля составляет 250 мг нитратов на килограмм.

Рынок «Застава»

Это единственный рынок в Приморском районе Мариуполя. Он расположен на пересечении пр. Строителей и ул. Бахчиванджи. Картофель здесь стоит от 7,5 грн за килограмм. Как оказалось, многие продавцы не знают, откуда им привезли картофель. Лишь один работник рынка сообщил, что его картофель – из Волновахи.

Что же касается содержания нитратов, то в килограмме картофеля, который продают на рынке, мы обнаружили от 50 до 140 мг нитратов. В ситуации с этим рынком четко работало правило – чем красивее картофель, тем выше содержание нитратов.

Оптовый рынок «Калифорния»

Рынок расположен на ул. Митрополитской, в районе старого кладбища. Его особенность в том, что картофель здесь продают сетками по цене 5,5 грн за килограмм. Дороже стоит только один сорт – Иван-да-Марья – 6,5 грн за килограмм.

Картофель привозят из других областей Украины – Сум, Черкасс, Тернополя и Ковеля.

Содержания нитратов в картофеле – от 30 до 110 мг на килограмм. В большинстве своем здесь весь картофель крупный и красивый на вид, а значит, внешне уровень нитратов не определить.

Центральный рынок

На самом популярном рынке города продают картофель как с западной Украины, так и с близкой к Мариуполю Волновахи. Цена зависит от сорта – в среднем от 7 до 9 грн за килограмм. Лишь в одном месте удалось найти картофель по 7 грн за килограмм.

А вот нитратов в картофеле – от 30 до 70 мг на килограмм. При этом продавцы были готовы предъявить документы, подтверждающие это. «Наш товар постоянно проверяют на нитраты», - заявила работница рынка.

Рынок «Эдельвейс»

На рынке, расположенном за бывшим хлебозаводом в Центральном районе Мариуполя, можно найти как домашний картофель по цене 12-16 грн за килограмм, так и обычный с полей Волновахи по 8 грн за килограмм.

На этом рынке мы обнаружили от 60 до 140 мг на килограмм нитратов в картофеле. Даже в домашнем.

Рынок «Кировский»

Картофель на этом рынке содержит от 30 до 100 мг на кг нитратов и стоит 8-10 грн за килограмм.

Узнать, откуда привозят картофель, на этом рынке не удалось. Продавцы не смогли ответить на этот вопрос.

Зато через дорогу от рынка продавали картофель с западной Украины по цене от 6 грн за килограмм. Здесь нитратометр показал 80-90 мг на килограмм.

Рынок «Ильичевский»

На самом большом рынке Кальмиусского района картофель продают по цене 7-10 грн за килограмм. Картофель здесь также в большинстве своем привезен из-под Волновахи.

Уровень нитратов в исследуемом овоще от 60 до 160 мг на килограмм.

Рынок «Киевский»

На рынке в микрорайоне Восточный можно найти картофель из самых разных городов Украины, стоимостью от 7,5 грн до 9 грн за килограмм.

Количество нитратов в картофеле разное, но как и на других рынках Мариуполя, не превышает нормы. Наш прибор обнаружил от 30 до 110 мг на кг.

Рынок «Солнечный»

На этом рынке, который расположен в Левобережном районе Мариуполя, нитратомер обнаружил самое высокое количество нитратов в картофеле - впервые он достиг отметки 200 мг на килограмм. Правда, этот показатель все равно ниже нормы.

Цена на картофель здесь самая высокая – от 11 до 13 грн за килограмм (исключение домашний картофель). Привозят данный овощ из Запорожской области.

У входа в рынок также продается картофель – его цена 8 грн за килограмм, а количество нитратов – 100 мг на кг.

В овощном магазине, который расположен недалеко от рынка, картофель стоит 7-9 грн, количество нитратов в нем – 30-90 мг на кг.

Рынок «Славутич»

Разбег цен на рынке, расположенном возле АС-2, очень большой – от 6,5 грн до 16 грн за килограмм. В первом случае картофель привезен из Запорожской области, в последнем – выращен на своем огороде в Левобережном районе.

Количество нитратов также разное – от 50 до 180 мг на килограмм. При этом домашний картофель содержит 50 мг а запорожский – 180 мг.

Рынок «Космос»

Картофель на рынке 20 ЖМР продается в трех местах по цене от 6 до 9 грн за килограмм. Количество нитратов в 1 килограмме картофеля – от 30 до 150 мг на килограмм.

Рынок в 23 ЖМР

Это единственный рынок, продавцы которого признались, что их картофель привезен с другого рынка. Именно по этой причине многие не знали, где их товар вырос.

Что же касается нитратов, то они здесь в норме – от 50 до 110 мг на кг. Цена картофеля на рынке – от 7,5 грн до 11 грн за килограмм.

Рынок «Юмовила»

Этот рынок расположен в 17 ЖМР. Картофель здесь продают из Волновахи. Одна из продавщиц даже заявила, что принципиально не берет картофель с западной Украины, считая его более нитратным.

Цена на сезонный овощ – 8-9 грн за килограмм, а количество нитратов в 1 кг картофеля – от 60 до 150 мг на килограмм.

Мариупольские супермаркеты

Для того, чтобы составить целостную картину о картофеле в мариупольских супермаркетах, мы исследовали самые основные из них. Так, в «Щиром куме» в 1 кг картофеля содержится от 70 до 130 мг в зависимости от сорта, в «Шансе» - 140 мг на килограмм, в «АТБ» - 140 мг на килограмм, в «Обжоре» - 30-40 мг на килограмм, в «Брусничке» - от 60 до 70 мг на килограмм. В картофеле на прилавке «Сильпо» нитратомер показал от 30 до 90 мг на килограмм, «Там-Там» - ровно 30 мг на килограмм, «Зеркальном» - 60 мг на килограмм.

Что интересно – цены на картофель в супермаркетах оказались ниже, чем на рынках города. Самый дорогой сорт картофеля здесь стоит 7,49 грн. Самый же дешевый картофель оказался в «Обжоре» - он стоит 4,99 грн

Какие овощи и фрукты таят в себе опасность

В рамках исследования мы проверяли не только картофель, но и другие овощи и фрукты. Как оказалось, клубника и арбуз сейчас абсолютно безопасны – они содержат 30 мг нитратов на килограмм веса. Точно так же безопасны помидоры (даже самые красивые на вид), кабачки, морковь, сладкий перец, свекла. На пределе (250 из 250 мг) находится кукуруза.

Превышение нитратов прибор обнаружил в огурце. При этом оказалось, чем он слаже, тем опаснее. Превышения были замечены на рынках «Застава» и «Солнечный», а также в супермаркете «Брусничка». В последнем случае в килограмме огурца содержится 550 мг нитратов при норме 400 мг.