Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников

10.10.2017 21:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников

В Мариуполе не хватает маршрутных автобусов для перевозки пассажиров. Перевозчики терпят убытки из-за большого количества пассажиров-льготников.
Об этом стало известно из ответа городских властей на электронную петицию мариупольцев.
260 горожан поддержали обращение, посвященное проблемам частных перевозок. В частности, автор петиции предложил создать комиссию по проверке технического состояния автобусов частных перевозчиков, а также проверять на наличие неисправностей автобусы перед каждым выходом на маршрут.
В Мариупольском горсовете рассмотрели электронную петицию и сообщили, что в городе сложилась сложная ситуация с количеством подвижного состава частных перевозчиков.
“За период с января 2016 по 2017 год выпуска подвижного состава уменьшился с 260 единиц до 230 от подвижного состава. Также за период с начала 2017 года частными перевозчиками было продано 48 единиц подвижного состава”, - проинформировали в горсовете.
Отмечается, что одной из причин сложившейся ситуации является невозмещение перевозчикам средств за льготный проезд граждан из государственного бюджета. Одним из решений называется монетизация льгот.
По данным горсовета, в Мариуполе насчитывается 197 тыс. льготников, из них 164 тыс. пенсионеров. Ориентировочная сумма затрат на внедрение монетизации льгот составляет 236 млн грн в год.
Кроме того, с начала года было Департаментом транспорта проведено 40 проверок перевозчиков, по результатам которых выявлено 410 замечаний из которых 380 исправлено.
“С начала 2017 36 единиц подвижного состава прошли капитальный и текущий ремонт. По состоянию на настоящее время 14 автобусов находятся на капитальном ремонте. За несоблюдение регулярности движения было расторгнуто 8 договоров. За несоблюдение правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта были проведены внеплановые инструктажи с 94 водителями частных перевозчиков. Совместно с представителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и ГУНП в Донецкой области проведено 9 проверок транспорта на линии, по результатам которых было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях на водителей транспортных средств в части управления транспортом в неисправном техническом состоянии (износ шин, не работают аварийные выходы, трещины на лобовом стекле и т.д.)”, - сообщили в горсовете.
Источник 0629



Теги: Донбасс, Мариуполь, компенсация, перевозчики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх