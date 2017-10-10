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В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников
В Мариуполе не хватает маршрутных автобусов для перевозки пассажиров. Перевозчики терпят убытки из-за большого количества пассажиров-льготников.
Об этом стало известно из ответа городских властей на электронную петицию мариупольцев.
260 горожан поддержали обращение, посвященное проблемам частных перевозок. В частности, автор петиции предложил создать комиссию по проверке технического состояния автобусов частных перевозчиков, а также проверять на наличие неисправностей автобусы перед каждым выходом на маршрут.
В Мариупольском горсовете рассмотрели электронную петицию и сообщили, что в городе сложилась сложная ситуация с количеством подвижного состава частных перевозчиков.
“За период с января 2016 по 2017 год выпуска подвижного состава уменьшился с 260 единиц до 230 от подвижного состава. Также за период с начала 2017 года частными перевозчиками было продано 48 единиц подвижного состава”, - проинформировали в горсовете.
Отмечается, что одной из причин сложившейся ситуации является невозмещение перевозчикам средств за льготный проезд граждан из государственного бюджета. Одним из решений называется монетизация льгот.
По данным горсовета, в Мариуполе насчитывается 197 тыс. льготников, из них 164 тыс. пенсионеров. Ориентировочная сумма затрат на внедрение монетизации льгот составляет 236 млн грн в год.
Кроме того, с начала года было Департаментом транспорта проведено 40 проверок перевозчиков, по результатам которых выявлено 410 замечаний из которых 380 исправлено.
“С начала 2017 36 единиц подвижного состава прошли капитальный и текущий ремонт. По состоянию на настоящее время 14 автобусов находятся на капитальном ремонте. За несоблюдение регулярности движения было расторгнуто 8 договоров. За несоблюдение правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта были проведены внеплановые инструктажи с 94 водителями частных перевозчиков. Совместно с представителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и ГУНП в Донецкой области проведено 9 проверок транспорта на линии, по результатам которых было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях на водителей транспортных средств в части управления транспортом в неисправном техническом состоянии (износ шин, не работают аварийные выходы, трещины на лобовом стекле и т.д.)”, - сообщили в горсовете.
Источник 0629
Теги: Донбасс, Мариуполь, компенсация, перевозчики
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