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Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта
Террористы "ДНР" не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово в Донецкой области. Вечером 9 октября на официальном сайте ОБСЕ был опубликован специальный отчет Миссии о ситуации на оккупированном Донбассе за прошедшие выходные, передает dialog.ua.
В отчете сообщается, что боевики "ДНР" в очередной раз не пропустили СММ к месту мониторинга. "8 октября четыре вооруженных человека остановили патруль СММ на блокпосту, расположенном на северо-западной окраине подконтрольного "ДНР" пгт Седово (106 км к югу от Донецка)", - указано в тексте отчета.
Наблюдатели рассказали, что террористы "ДНР" попросили сотрудников ОБСЕ показать их национальные паспорта и план патрулирования. "Поскольку наблюдатели отказались это сделать, их не пропустили к Седово. Миссия сообщила об этом в Совместный центр по контролю и координации", - подробно говорится в отчете.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Седово, паспорт, ОБСЕ, ДНР, боевики
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