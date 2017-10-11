Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население

11.10.2017 16:48

Жителей оккупированных территорий запугивают и задерживают. Среди боевиков так называемой "ДНР" интенсивно распространяется информация о возможном "наступлении" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua.

По данным ведомства, этим занимается командование противника в рамках информационно-психологической кампании, в ходе которой устойчивые антиукраинские настроения навязываются населению временно оккупированных территорий.

"В то же время, по указанию кураторов ФСБ РФ, руководством т.н. "МГБ" с 9 октября усилены контрразведывательные мероприятия на контрольных пунктах въезда/выезда. На дополнительно установленных постах у граждан тщательно проверяются документы, личные вещи, мобильные средства связи и компьютерные носители информации. В результате таких мероприятий значительно увеличилось количество случаев необоснованного задержания граждан и обвинений их в т.н. "шпионской деятельности", – отметили в разведке.