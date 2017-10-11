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ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
11.10.2017 09:11
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, передает zi.dn.ua.
На сайте профильного министерства, занимающегося вопросами внутренне перемещенных лиц, появилась информация об официальной работе горячей линии. До этого она работала в тестовом режиме. По-прежнему по номеру 0 800 309 110 переселенцам из восточных регионов Украины и аннексированного Крыма можно получить оперативную справочную информацию.
Как свидетельствуют статистические данные, чаще всего по разным вопросам на горячую линию за консультацией к представителю организации «Донбасс SOS», Министерству по вопросам временно оккупированной территории или советнику по вопросам ВПЛ обращаются жители Донецкой области.
Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, информация, горячая линия, переселенцы, ВПЛ
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