ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

11.10.2017 09:11

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, передает zi.dn.ua.

На сайте профильного министерства, занимающегося вопросами внутренне перемещенных лиц, появилась информация об официальной работе горячей линии. До этого она работала в тестовом режиме. По-прежнему по номеру 0 800 309 110 переселенцам из восточных регионов Украины и аннексированного Крыма можно получить оперативную справочную информацию.

Как свидетельствуют статистические данные, чаще всего по разным вопросам на горячую линию за консультацией к представителю организации «Донбасс SOS», Министерству по вопросам временно оккупированной территории или советнику по вопросам ВПЛ обращаются жители Донецкой области.