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Архив - Донецкая область

Для жителей Калининского района Донецка будет организован подвоз воды

11.10.2017 13:48
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Для жителей Калининского района Донецка будет организован подвоз воды

В результате аварийной ситуации на канализационном коллекторе диаметром 800 мм была прекращена подача воды потребителям Калининского района Донецка, передает 62.ua.

Как сообщает "Донецкая городская администрация" с 11 октября и до окончания работ будут производить подвоз технической воды жителям частного сектора и многоэтажных жилых домов по следующим адресам:

- ул. Кадиевская, 6, торговая площадка - с 10:00 до 12:00;

- ул. Герцена, 49 - с 12:00 до 16:00;

- пр. Мира, 42, Цусимская, 56 - с 10:00 до 16:00.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, вода, авария, канализация
 
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