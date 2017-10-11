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Для жителей Калининского района Донецка будет организован подвоз воды
11.10.2017 13:48
В результате аварийной ситуации на канализационном коллекторе диаметром 800 мм была прекращена подача воды потребителям Калининского района Донецка, передает 62.ua.
Как сообщает "Донецкая городская администрация" с 11 октября и до окончания работ будут производить подвоз технической воды жителям частного сектора и многоэтажных жилых домов по следующим адресам:
- ул. Кадиевская, 6, торговая площадка - с 10:00 до 12:00;
- ул. Герцена, 49 - с 12:00 до 16:00;
- пр. Мира, 42, Цусимская, 56 - с 10:00 до 16:00.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, вода, авария, канализация
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