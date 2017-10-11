Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах

11.10.2017 14:12

В субботу, 7 октября, в столице Сербии Белграде прошла встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Результаты переговоров очень кратко прокомментировал лишь Сурков. Тем временем украинские политики и эксперты предполагают, что на повестке была актуальная тема – введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. По крайней мере, Киев ждет какого-то решения в этом вопросе. О чем на самом деле договаривались представители РФ и США, выяснял "Апостроф".

Вариант №1 – безысходный

Встреча Курта Волкера и Владислава Суркова 7 октября в Белграде стала знаковым событием для Сербии. Власти страны высказали уверенность, что это - показатель улучшения внешнеполитической позиции их государства. А местные СМИ подчеркнули, что из-за санкций помощник Владимира Путина, которого многие называют куратором так называемой "русской весны" в Украине и оккупированного Донбасса, не может въехать в европейские страны, поэтому была выбрана эта нейтральная территория. Также не стоит забывать, что Сербия активно сотрудничает с Россией, что, возможно, и стало главным объяснением выбора места встречи.

Переговоры были закрытыми, и о них на данный момент известно мало. Сурков рассказал, что с Волкером он обсуждал предложенный Россией проект резолюции ООН по миротворцам на Донбассе и необходимость выполнения Минских соглашений. О встрече он отозвался позитивно, отметив, что сторонам удалось найти "взаимопонимание по ряду позиций".

"Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, мы не сомневаемся", — заключил Сурков.

Американская сторона пока никак не оценила встречу.

"В Москве после отчета Суркова о переговорах уже готовы открывать шампанское, даже оптимисты не ожидали такого результата. Волкер согласился с тем, что "урегулирование должно безусловно базироваться на букве Минска и миротворцы должны не противоречить Минску", - рассказал "Апострофу" источник в украинской власти, знакомый с ситуацией.

По его словам, в таком случае миротворческая миссия может быть допущена на оккупированные территории Донбасса, но на условиях российской стороны – миротворцы не должны отбирать власть у местных главарей. Их главной задачей будет обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ.

"Фактически урегулирование конфликта будет происходить по схеме: решение по миротворцам – принятие Украиной закона о местных выборах на Донбассе – введение миротворцев – выборы – легитимация местных структур власти, что предусмотрено Минском – допуск украинских сил к границе", - поделился собеседник "Апострофа", добавив, что это может привести к образованию автономного Донбасса, неподконтрольной Киеву территории.

Опроверг возможность такого развития событий нардеп от "Народного фронта" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Он уверен, что подобное предложение не поддержит ни одна фракция в Верховной Раде.

"Образование автономного Донбасса даже не рассматривается в теории. Украина никогда не отказывалась от этой территории и никогда не откажется. И я не думаю, что наши союзники (США, - "Апостроф") за нашей спиной будут договариваться о том, что мы не в состоянии осуществить", - отметил он в разговоре с "Апострофом".

С мнением Тымчука согласен и военный эксперт Олег Жданов.

"США и Россия не смогут договориться об автономном Донбассе. Потому что это не устраивает американцев", - прокомментировал он.

Кроме того, источник "Апострофа" в украинской власти рассказал, что россияне дали понять американцам, что они никуда не спешат и не готовы так просто идти на уступки.

Вариант №2 – компромиссный

Другой собеседник "Апострофа" во власти подтвердил, что Волкер и Сурков говорили о миротворцах. Но вариант, который изложил он, не настолько категоричен и его можно расценивать, как решение в пользу Украины.

"Сначала миротворцы способствуют разграничению сил, полному прекращению огня и отводу техники. Далее Рада принимает законы в рамках Минских соглашений и проводится обмен пленными по формуле "всех на всех". После этого мандат миротворцев расширяется на всю территорию ОРДЛО и начинается подготовка к местным выборам. После выборов граница передается под контроль Киева - и мандат миротворцев считается завершенным", - рассказал собеседник издания.

Он добавил, что такое предложение очень заинтересовало спецпредставителя Госдепа США по Украине, и именно его он взял на обсуждение. Можно ожидать, что это решение будет принято, как компромисс, если в ближайшее время госсекретаря США Рекса Тиллерсона не заменят на Никки Хейли - постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН. При этом вероятность того, что такие изменения произойдут, высока, считает источник, более того, уже известно о серьезном конфликте Тиллерсона с американским президентом Дональдом Трампом. В случае смены главного дипломата США изменится и вектор их переговоров с Россией.

Однако военный эксперт Олег Жданов в принципе исключает любые выборы на Донбассе и появление там миротворческой миссии. Если придерживаться международного права, то миротворцы могут быть допущены на оккупированную территорию в случае признания войны на Донбассе. Но и это не даст им возможности сразу же организовать выборы.

"После введения миротворцев рекомендуется провести реабилитационный период на этих территориях. То есть заходят миротворцы, разрушают все незаконные формирования, изымают оружие, устанавливают режим правового статуса. Потом вводятся временные международные администрации, которые выполняют роль местных советов. В этот период также восстанавливается конституционный порядок, который дает возможность работать всем институтам нашего государства. Такой реабилитационный период длится 3-5 лет. И за это время население восстанавливается в своих идейных убеждениях, и уже после этого оно готово к участию в местных выборах. Или же Украина может провести выборы без миротворцев, но для начала ей нужно признать ЛНР и ДНР", - пояснил Жданов "Апострофу".

В то же время он не исключил, что Россия может сама провести выборы, а затем требовать от мировой общественности их признания.

Дмитрий Тымчук полагает, что поднимать эту тему можно только после того, как с Донбасса будут выведены российские войска и наемники. Он напомнил, что в любом случае постановление о проведении местных выборов принимает Верховная Рада. И обойти парламент не получится.

"Нас никто не сможет заставить провести выборы на Донбассе", - заверил нардеп, исключив вариант такой договоренности между Россией и США без согласования с Украиной.

Украина как инструмент в переговорах США и России

В сложившейся ситуации, полагают эксперты, странно то, что в переговорах по Донбассу не участвует сама Украина.

"Вместо того, чтобы попробовать выторговать какие-то преференции, мы вообще не принимаем участия в таких встречах. Нашу судьбу решают без нас. Мы не проявляем инициативу и просто ждем, пока США разберутся с РФ", - отмечает Жданов, поясняя неспешность тем, что для многих в украинской власти война, по мнению эксперта, стала бизнесом.

Тымчук также считает странным решение американцев не звать Украину на переговоры с Москвой.

"Но в том, что Соединенные Штаты проводят встречи с РФ, я никакого криминала не вижу", - уверен он.

Эксперты при этом не исключают, что такие переговоры не принесут желаемых результатов, а Россия и дальше будет тянуть время.

"Позиция Российской Федерации не сформирована по вопросу Донбасса. Они, скорее всего, остаются на прежней позиции, что Украина должна первой выполнить Минские соглашения. Поэтому я не верю в эффективность нового формата Сурков-Волкер", - прокомментировал "Апострофу" политический аналитик Андрей Бузаров.

А отсутствие каких-либо оценок встречи со стороны Волкера при этом не говорит о безрезультатности встречи.

"РФ и США вступили в стадию прямых переговоров. Со стороны Вашингтона могут быть серьезные требования к Москве: отказаться от энергетического рынка Европы, подписать ОСВ-4 (Ограничение стратегических вооружений и сокращение ядерного потенциала). Россию постараются максимально ослабить, но ни в коем случае не развалить. А напряженная ситуация на Донбассе способствует такому развитию событий", - размышляет Жданов.

Тымчук же отбросил такие варианты, объясняя это самостоятельностью Украины.

"Я не думаю, что Украина может быть предметом торга по одной простой причине. Мы не зависим критически от США. В этой ситуации помощь США для нас существенна, но не критическая. Это не означает, что если завтра США прекратят помощь, то Украина сдастся России. В этом плане Украина независима от своих партнеров", - резюмировал нардеп.