Финансовый «эксперт» опустошал банковские счета мариупольцев

11.10.2017 12:24

«Специалист» по финансовым услугам обманом узнавал пин-коды расчётных счетов мариупольцев, после чего опустошал их банковские карты.

По информации пресс-службы правоохранителей, о лёгком, но противозаконном способе заработка 27-летний мариуполец узнал от сокамерников во время отбывания очередного наказания. В целом он уже имеет 4 судимости, как за имущественные преступления, так и за незаконный оборот оружия и наркотиков.

Оказавшись на свободе, вспомнил об установке товарищей по камере и решил попробовать. К слову, официальный источник прибыли человек нашёл, а мошенничествами зарабатывал себе «премиальные».

Наугад набирал номер телефона, а дальше представлялся банковским сотрудником и предлагал «клиентам» расширение кредитного лимита. Слово за слово злоумышленник входил в доверие к собеседнику и подводил к тому, чтобы жертва назвала заветные 4 цифры, открывающие ему доступ к банковскому счёту. Банковские счета он опустошал сразу после окончания разговора.

За это время злоумышленник успел сменить до 50 сим-карт операторов связи.

В месяц он получал примерно 5-7 тысяч гривен преступной прибыли.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Полицейские продолжают работать по этому направлению, чтобы установить точное количество пострадавших.

Правоохранители в очередной раз предупреждают: все банковские операции следует осуществлять непосредственно в финансовых учреждениях, а персональные данные ни в коем случае не разглашать.