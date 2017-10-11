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Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины
Экс-главарь батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о готовности пробиваться к западным границам Украины чтобы «разведать» ситуацию в Приднестровье, пишет donpress.
На своей странице в соцсети Ходаковский отметил, что готов «прогуляться мимо наших административных границ». Также, он сообщает: «Есть мнение, что приднестровцы уже „не те“, созрели до интеграции с Молдовой и совсем не жаждут, чтобы мы проделывали коридор в их направлении. Должен признать, что я не очень доверяю такой точке зрения и готов со товарищи прогуляться мимо наших административных границ по Херсонской, Николаевской, Одесской и прочим милым сердцу областям, чтобы дойти до Приднестровья и лично убедиться, что там нас не ждут. Вот убедимся и не станем им навязываться — останемся на месте. Какими силами в поход? Силы есть — воли нет… политической».
Теги: Донбасс, граница, Приднестровье, Ходаковский
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