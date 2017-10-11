Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины

11.10.2017 11:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины

Экс-главарь батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о готовности пробиваться к западным границам Украины чтобы «разведать» ситуацию в Приднестровье, пишет donpress.
На своей странице в соцсети Ходаковский отметил, что готов «прогуляться мимо наших административных границ». Также, он сообщает: «Есть мнение, что приднестровцы уже „не те“, созрели до интеграции с Молдовой и совсем не жаждут, чтобы мы проделывали коридор в их направлении. Должен признать, что я не очень доверяю такой точке зрения и готов со товарищи прогуляться мимо наших административных границ по Херсонской, Николаевской, Одесской и прочим милым сердцу областям, чтобы дойти до Приднестровья и лично убедиться, что там нас не ждут. Вот убедимся и не станем им навязываться — останемся на месте. Какими силами в поход? Силы есть — воли нет… политической».



Теги: Донбасс, граница, Приднестровье, Ходаковский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх