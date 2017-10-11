История о "подвигах" в "ДНР" еще одного путинского генерала: Игорь Тимофеев бросил в Горловке любовницу и сбежал в РФ на повышение, неплохо обогатившись на контрабанде

11.10.2017 08:09

Сейчас генерал-майор Игорь Тимофеев находится в России, он повышает свою квалификацию в академии Генштаба ВС РФ. Но для Украины он – военный преступник, причем врагов Тимофеев себе заимел не только на территории украинского государства, но и в Чечне. Высокопоставленного российского "ихтамнета" удалось рассекретить благодаря контрразведке СБУ, передает "Диалог.UA".

Российский генерал не просто воевал в оккупированном Донбассе, он неплохо пополнил свой карман за счет контрабанды и прочих финансовых махинаций, и даже завел любовницу, несмотря на то, что в РФ у него остались жена и дочка.

Тимофеев еще недавно возглавлял третью Отдельную мотострелковую бригаду первого армейского корпуса "ДНР", расположенную в оккупированной Горловке. Он, естественно, свои настоящие данные скрывал, назывался Игоревым Соколовым, клички "Брест", "Майкоп", "Соколов". Российский генерал имеет опыт боевых действий, его он приобрел в Чечне, не раз награждался высшим руководством РФ.

Свою военную карьеру российский оккупант начинал со службы комбатом взвода в 104-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцировалась в Азербайджане. Затем в 1993 году, когда дивизию передислоцировали в Ульяновск, Тимофееву доверили парашютно-десантную роту. В Чечню он первый раз поехал воевать в 1995 году, успел побывать "освободитель" в Нагорном Карабахе, в Армении и Азербайджане, в Абхазии , а также засветиться во второй чеченской войне.

В оккупированном Донбассе "герой" находился весь 2015 год и до июня 2016 года. Его подчиненные-террористы наладили канал контрабандного ввоза в террористическую "ДНР" папирос, консервов, мяса, денежных средств, с чего генерал снимал ну очень "жирные сливки". Именно желание обогатиться привело Тимофеева на Донбасс, где он смело отдавал приказы на уничтожение мирного населения, домов украинцев, украинских военных. Не забывал Тимофеев и "о душе". Имея в России законную супругу и несовершеннолетнюю дочь, российский военный жил практически гражданским браком с 40-летней жительницей Горловки.