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Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО
11.10.2017 14:29
Пророссийские оккупанты перебросили на Донбасс в район Павлополя и Водяного группу снайперов, основной задачей которых является охота на офицеров ВСУ. Об этом сообщили журналисты, побывавшие на передовых позициях сил АТО в районе Приазовья, передает dialog.ua.
Бойцы ВСУ рассказали, что снайперы ведут охоту за офицерами, работая в группах по 3 человека.
При этом террористы используют стратегию, согласно которой открывают пулеметный огонь по позициям ВСУ, а паузу между очередями заполняют снайперские выстрелы.
Один из бойцов отметил, что камеры наблюдателей ОБСЕ не записывают стрельбу террористов - фиксация начинается в тот момент, когда украинцы отвечают боевикам из стрелкового оружия.
Теги: Россия, Донбасс, снайпер, ОБСЕ, АТО, ВСУ, оккупанты
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