Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО

11.10.2017 14:29

Пророссийские оккупанты перебросили на Донбасс в район Павлополя и Водяного группу снайперов, основной задачей которых является охота на офицеров ВСУ. Об этом сообщили журналисты, побывавшие на передовых позициях сил АТО в районе Приазовья, передает dialog.ua.

Бойцы ВСУ рассказали, что снайперы ведут охоту за офицерами, работая в группах по 3 человека.

При этом террористы используют стратегию, согласно которой открывают пулеметный огонь по позициям ВСУ, а паузу между очередями заполняют снайперские выстрелы.

Один из бойцов отметил, что камеры наблюдателей ОБСЕ не записывают стрельбу террористов - фиксация начинается в тот момент, когда украинцы отвечают боевикам из стрелкового оружия.