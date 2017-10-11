Захарченко назвал условие возвращения «ДНР» в Украину —надо убить всех пророссийских жителей

11.10.2017 11:28

Главарь самопровозглашенной “ДНР” Александр Захарченко назвал условие возвращения “народной республики” в состав Украины. Террорист с легкостью предложил Киеву убить все население оккупированной территории, которое, по его мнению, не хочет жить под желто-голубым флагом.

В интервью российским СМИ главный донецкий террорист заявил, что официальный Киев должен будет убить всех жителей подконтрольной оккупантам территории, чтобы Донбасс в полном составе снова оказался под юрисдикцией Украины, передает “Диалог.UA”.

Донецк, по его словам, сядет за стол переговоров с официальным Киевом только после смены власти в Украине. Тогда террористы будут требовать влияния на какие-то процессы внутри страны и надеются получить это право.