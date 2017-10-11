Захарченко: покушавшихся на министра доходов и сборов "ДНР" могут расстрелять

11.10.2017 07:49

Глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что шестерых задержанных "украинских диверсантов", которые якобы подорвали машину в Донецке, скорее всего, расстреляют.

23 сентября в Донецке взорвали иномарку заместителя председателя "Совмина "ДНР" и так называемого министра доходов и сборов Александра Тимофеева. Он не пострадал, но ранения получили 8 человек. Позже якобы была задержана группа диверсантов из шести человек, которые действовали по указанию ГУР Минобороны Украины.

В интервью изданию "Украина.Ру" глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что задержанных, скорее всего, расстреляют.

- Мы поймали диверсантов, которые с "ЛНР" пришли. Скорее всего, эти диверсанты у нас будут расстреляны. Власть должна показать зубы, а то у нас потом начнутся безбоязненные предательства, - сказал он.