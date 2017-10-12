Последние новости раздела
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме
12.10.2017 17:45
Труп тридцатилетнего мужчины в военном бушлате обнаружен в километре от берега у Мариуполя, - сообщает MRPL.CITY.
Спасатели аварийно-водолазной службы сообщили, что вчера около 9 часов поступило сообщение от пограничников об обнаружении в районе села Приморское в сетях трупа молодого мужчины. Он был извлечен из сетей и доставлен на лодочную станцию "Ветеран".
Отмечается, что на вид утонувшему около 30 лет. Он был одет в тёмно-зелёную куртку военного образца и зеленую майку, на ногах были черные носки.
Начальник аарийно-водолазной службы Александр Татай уточнил, что по внешним признакам труп пробыл в море около 30 дней. Всвязи с тем, что мужчина был одет в термобельё военного образца, на берег были вызваны не только медэксперты, но и представители ОТГ "Мариуполь". Также были приглашены на опознание родственники пропавших недавно в море рыбаков, но труп не был опознан.
Начальник аарийно-водолазной службы Александр Татай уточнил, что по внешним признакам труп пробыл в море около 30 дней. Всвязи с тем, что мужчина был одет в термобельё военного образца, на берег были вызваны не только медэксперты, но и представители ОТГ "Мариуполь". Также были приглашены на опознание родственники пропавших недавно в море рыбаков, но труп не был опознан.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Мариуполь, труп, военный
Читайте также:
- Под Мариуполем найдено тело мужчины со следами сильных солнечных ожогов
- В Донбассе возле школы нашли два трупа (ФОТО)
- В Мариуполе нашли тело мужчины
- Виновника страшной аварии в Мариуполе задержали: он был пьян (ФОТО)
- Вблизи Мариуполя обнаружили труп бойца "Донбасса"
- В Донбассе объявили охоту на водителя, который сбил человека и оставил его умирать
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
- Военный склад под Винницей разворовывали на металл18:15
- Госдума отменила визит депутатов в США из-за скандала со снятыми флагами18:00
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Сергей Тарута: Украина не будет торговать Крымом за газ17:30
- Порошенко требует немедленного расследования дел с коррупцией в Минобороны17:15
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Решение ПАСЕ по закону об образовании: нардеп рассказал, что Украине делать дальше16:35
- Скандал: стала известна точная дата убийства Саакашвили16:20
- В СБУ попередили про загрозу нової масштабної кібератаки16:00
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику08:42
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера