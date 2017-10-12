Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме

12.10.2017 17:45

Труп тридцатилетнего мужчины в военном бушлате обнаружен в километре от берега у Мариуполя, - сообщает MRPL.CITY.



Спасатели аварийно-водолазной службы сообщили, что вчера около 9 часов поступило сообщение от пограничников об обнаружении в районе села Приморское в сетях трупа молодого мужчины. Он был извлечен из сетей и доставлен на лодочную станцию "Ветеран".

Отмечается, что на вид утонувшему около 30 лет. Он был одет в тёмно-зелёную куртку военного образца и зеленую майку, на ногах были черные носки.



Начальник аарийно-водолазной службы Александр Татай уточнил, что по внешним признакам труп пробыл в море около 30 дней. Всвязи с тем, что мужчина был одет в термобельё военного образца, на берег были вызваны не только медэксперты, но и представители ОТГ "Мариуполь". Также были приглашены на опознание родственники пропавших недавно в море рыбаков, но труп не был опознан.