«Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться

12.10.2017 09:10

10 октября в Украине вступил в силу Закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которым на год продлевается особый статус временно неподконтрольных территорий.

«Особый статус» только после определённых условий

Отметим, что Верховная Рада со скандалом и взаимными обвинениями одобрила 6 октября в целом президентский законопроект №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также (в первом чтении) - законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Отдельно оговорено, что «особый статус» вступит в силу исключительно после выполнения всех условий, прописанных в заключительных положениях Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», особенно в части, которая касается вывода всех незаконных вооружённых формирований, их военной техники, а также боевиков и наёмников с территории Украины.

Предыдущий закон, принятый под первые Минские соглашения, действовал с 18 октября 2014 года. Однако в силу вступила только его первая статья, которая предусматривала временное введение (сроком на три года) особого порядка в отдельных районах, городах, посёлках и сёлах, которые определяются решением Верховной Рады.

Россия официально названа агрессором

Президент Украины Пётр Порошенко выступил с видеообращением к соотечественникам в связи с событиями в парламенте, где принятие «донбасских законов» было сначала сорвано («Самопомощь» заблокировала трибуну), а потом чуть не сорвано (в зал заседаний даже швырнули дымовую шашку).

«Бывшие партнёры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования ... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а её войска - оккупантами! - возмутился глава государства. - Вопрос суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы. В конце концов, ответственных депутатов оказалось больше. И они обеспечили два важнейших голосования, которые защищают национальные интересы Украины и жизни граждан».

По словам президента, закон о деоккупации, закон о возвращении украинского суверенитета на Донбасс «приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел».

Также этот закон «усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе».

«Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории - включая временно неподконтрольный нам участок российско-украинской границы», - подчёркивает глава государства.

Не забудут и Крым

Высказался Порошенко и о законопроекте «об особенностях местного самоуправления в отдельных районах».

По словам Порошенко, за три года ни один негативный прогноз касательно этого документа не оправдался. «И тогда, и теперь возможность выполнения закона жёстко обусловлена рядом требований к России как к агрессору и оккупанту и к её марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооружённых формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов (имеются в виду выборы на временно неподконтрольной территории - прим. ред.) стандартам ОБСЕ», - заявил президент.

«Зато наша репутация как страны, с ответственностью относящейся к Минским договорённостям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны-нарушителя соглашений, - подчеркнул Порошенко. - И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора… Я уже не говорю о выигранном нами времени для укрепления армии, переходе от частичной мобилизации к контрактному принципу её формирования и тому подобное».

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов исключает возможность затягивания рассмотрения законопроекта (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей при рассмотрении его во втором чтении.

СБУ рассказала о частной армии наёмников из РФ

По словам председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, собрана огромная доказательная база участия кадровых российских военных в боевых действиях против сил АТО на Донбассе.

В частности, он рассказал о частных военных компаниях, которые используются Кремлём не только в Украине, но и в Сирии. Наиболее известной из них является группировка Вагнера, которую возглавляет Дмитрий Валерьевич Уткин, больше известный по прозвищу «Вагнер», номер военного жетона М-0209.

«Этот проект российских спецслужб позволяет кремлёвским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «их там нет» или «мы их туда не посылали», - подчеркнул Грицак.

Он привёл доказательства присутствия и преступлений частной российской армии Вагнера на территории Украины. Ключевые из них: сбивание военного самолёта Ил-76 в районе Луганска (погибли 49 человек), штурм аэропорта «Луганск», участие в штурмах Дебальцево и других мирных украинских населённых пунктов.

В СБУ уверяют, что установлены 1570 имён и установочных данных боевиков «ЧВК Вагнера», в том числе тех, кто погиб на территории Украины.

По данным ряда СМИ, подготовку подразделения группы Вагнера проходят на территории военной базы в посёлке Молькино Краснодарского края, там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ Минобороны РФ.

Тем временем стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий отправлять иностранцев, которые служат в российской армии, за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях. По мнению ряда экспертов, это фактически узаконивает наёмничество.

Андрей ПИТОНОВ.