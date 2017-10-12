Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева

12.10.2017 17:01

Для граждан Украины, которые проживают на территориях Донбасса, которые не контролируются украинской властью, вопрос перерасчета пенсий законом не определен и в настоящее время он остается открытым, о чем заявил руководитель Министерства социальной политики Андрей Рева во время пресс-завтрака в четверг, 12 октября, пишет «Укринформ».



Как информирует replyua.net, Андрей Рева заявил: «На сегодня такой закон не определен законом. Соответственно, как мы будем делать перерасчет пенсий людям, которые живут на территории, неподконтрольной Украине? В данный момент я не могу вам ответить на это, ведь по общим правилам подобного рода перерасчеты осуществляют органы Пенсионного фонда по месту жительства людей. У нас нет органов Пенсионного фонда и соответствующей пенсионной базы. Также нет у нас ни технической, ни физической возможности сделать это».



При этом чиновник добавил: «С украинцами, которые переехали на подконтрольную Украине территорию проблемы будут тоже, ведь для перерасчета пенсий необходимо иметь материалы дела. Они получают пенсию без материалов дела, однако это та пенсия, которая есть сейчас. Но я могу дать гарантии, что этот вопрос будет решен, будет найден механизм, чтобы эти люди не пострадали». Такой вопрос, по его словам, будет решен на протяжении одного или двух месяцев.