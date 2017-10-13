Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину

13.10.2017 12:00

Известный военный аналитик Олег Жданов в интервью журналистам издания «Апостроф» предположил, что главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, озвучив условия возврата под контроль Киева временно оккупированного Донбасса, просто высказывает точку зрения своих кремлевских кураторов, которые пытаются навязать Украине свои условия, сообщает replyua.net.



«Захарченко попытался донести нам простой месседж, что Донбасс в состав Украины может быть возвращен исключительно на их условиях. Или же, если мы будем возвращать Донбасс на приемлемых для нас условиях, то есть силовым вариантом, чего они больше всего боятся, то в таком случае якобы нужно будет уничтожить все население, чтобы покорить этот регион. То есть, озвучивается совершенно противоположная точка зрения по сравнению с тем, что хочет Украина. Вы нас хотите забрать – забирайте, но такими, как мы есть», - поясняет Жданов.



Комментируя озвученные Захарченко условия возвращения в случае смены власти в Украине, то в данном случае, уверен эксперт, заметна надежда на то, что новая власть изменит свою внешнюю и внутреннюю политику.