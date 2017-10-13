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Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину
Накануне Дня защитника Украины, который отмечается одновременно с Покровом - 14 октября, «Донбасс» предлагает вашему вниманию подборку историй о героях нового времени (были опубликованы пресс-центром штаба антитеррористической операции в рамках проекта #АТО #обличчязахисника). В необъявленной войне, пришедшей на нашу землю в 2014-м, они сражались и сражаются за неньку-Украину с незаконными вооружёнными формированиями, разношёрстными наёмниками и российскими кадровыми военными.
У танка оторвало башню
Дмитрий Балабуха почти год командует танковым взводом. А начинал службу рядовым солдатом в феврале 2015 года.
Он воевал на приморском направлении - в Гранитном, Новотроицком, Старогнатовке, а также в других населённых пунктах в районе проведения антитеррористической операции.
В Гранитном его танк сгорел - враг попал противотанковой ракетой в ангар, где находилась боевая машина. По наводке ангар добили из 120-мм миномёта. Сдетонировал боекомплект, у танка оторвало башню. К счастью, экипаж, находившийся неподалёку в блиндаже, не пострадал. Танкисты пытались потушить пожар, но после начала миномётного обстрела вынуждены были искать укрытие. Что их и спасло.
Позже они достойно ответили противнику. В тех боях Дмитрий стал командиром танкового взвода, а вскоре ему было присвоено воинское звание «младший лейтенант».
Сегодня молодой офицер с серьёзным боевым опытом в составе танкового батальона находится в районе отвода. Но, как и другие украинские воины, отошедшие от линии соприкосновения с тяжёлым вооружением, в считанные минуты готов выдвинуться на боевые позиции.
Бил противника в Ираке и у Докучаевска
Когда-то Виталий Сурмай отслужил срочную службу и заключил контракт в Яворове, в тогдашней 24-й Железной дивизии. Был в Ираке. Уволившись из армии, работал во многих европейских странах. Приехав проведать семью, получил повестку (Донбасс к тому времени уже пылал)… И, не колеблясь, пошёл в военкомат.
Когда же пришло время демобилизации, снова подписал контракт. С тех пор он проходит службу в должности главного сержанта взвода в одной из механизированных бригад.
В районе проведения АТО Виталий отслужил две полных ротации, сейчас старший сержант готовится к третьей. Во время одного из боёв он командовал позицией на подступах к оккупированному Докучаевску. Там лично уничтожил расчёт ПТУР (противотанковая управляемая ракета), а в составе подразделения - вражескую БМП. Во время одного из обстрелов получил боевую травму, но остался в строю.
Часовой неба кроет оккупантов из «сапога»
На военной службе по контракту Александр Кравцов - с 2013 года, после полугодовой срочной. Родом из Чугуева, служить пришёл в Васильков, в части Воздушных Сил. А осенью прошлого года в числе других сослуживцев был командирован в Сухопутные войска - на Донбасс.
Под самый Новый год, 31 декабря 2016 года, Кравцов с боевыми побратимами занял позиции на взводном опорном пункте неподалёку от оккупированной Горловки. До командировки в зону АТО он был пулемётчиком в роте охраны отдельной радиотехнической бригады. Ну, а на земле Донетчины переквалифицировался в наводчика станкового противотанкового гранатомёта.
В этом году он выполнил более полутора тысячи выстрелов из своего «сапога» (так называют СПГ-9). Особенно много стрелять приходилось минувшей зимой - до 50-60 выстрелов за вечер.
Расстояние до позиций противника значительное - три-четыре километра, так что получить «железобетонные» доказательства уничтожения техники и живой силы противника трудно. Но однажды бойцы видели, как вражескую БМП, по которой Саша стрелял всю ночь, оккупанты утром танком волокли в тыл… Знать, достал таки её Кравцов.
Саша - молодой парень. Дома его не ждут ни дети, ни даже жена. Родителей у него тоже нет - сирота... Только бабушка, инвалид второй группы, ждёт единственного внука, у которого вскоре - ротация…
А там - события на донбасском фронте и решение командования покажут, продолжит ли солдат Александр Кравцов служить в пехоте, где прекрасно себя зарекомендовал, или вернётся в число часовых неба.
Один из «Чёрных Запорожцев»
В составе легендарной 72-й отдельной механизированной бригады (им. Чёрных Запорожцев) Олег Винник (тёзка и однофамилец известного певца) сражался на самых жарких участках фронта.
В военкомат он пошёл в первые дни российской агрессии против Украины, во время крымских событий. Тогда большинство населения нашей страны даже не догадывались, что впереди - война. 10 марта 2014-го будущий воин АТО был призван в ряды ВСУ - с первой волной мобилизации.
Службу в теперь легендарной 72-й ОМБр нынешний главный сержант 8-й механизированной роты, старший сержант Олег начинал наводчиком ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный). С боями в составе части прошёл Волноваху и Амвросиевку, а также окружение под Червонопартизанском, из которого его батальон тогда выходил на прорыв вместе с десантниками 79-й аэромобильной бригады.
Впоследствии воевал под Старобешево, у Старогнатовки. Везде, где была бригада Чёрных Запорожцев, там был и он, сначала - пулемётчик, а впоследствии - младший командир.
С октября прошлого года рота, в которой служит Винник, защищает шахту Бутовка вблизи Авдеевки. За год постоянных боёв в роте погибли пять и ранены около 15 военнослужащих. Большинство раненых после лечения вернулись в строй. В роте есть бойцы, которые уже были ранены за это время трижды и продолжают воевать.
На вопрос, кто стоит на позициях напротив сил АТО, боевой старшина отвечает так: «Разные люди. И местный «СОБР» из зелёных восемнадцатилетних пацанов, и казачки российские, и всякая шваль - сборная солянка со всей России. Ну, а вглубь, в тыл - там, конечно, регулярные российские войска. Это и по точности артиллерии, и по многим другим признакам хорошо видно».
Фельдшер «Йоу» воевал и спасал
Более 50 раненых вынес с поля боя фельдшер Александр Билык с позывным «Йоу».
В мирной жизни Саша работал по специальности - сначала фельдшером на машине скорой медицинской помощи, затем - медбратом в Николаевском областном госпитале ветеранов войны.
В мае 2014-го был призван по мобилизации в ряды ВСУ. Попал служить в элиту армии - высокомобильные десантные войска. В составе 79-й отдельной аэромобильной бригады воевал и спасал раненых в Авдеевке, Песках, Тоненьком и непосредственно в донецком аэропорту, позже буквально стёртом с лица земли.
После демобилизации он пошёл служить по контракту в морскую пехоту. Так что второй год войны для Александра прошёл на приморском направлении. Лебединское, Водяное, Широкино и другие недавно курортные приазовские села - таким был боевой путь морпехов, а с ними - и фельдшера «Йоу».
Ровно год - с мая 2014-го по май 2015-го - он был десантником. А потом ещё год воевал в морской пехоте.
После того, как их подразделение вывели из района проведения АТО в пункт постоянной дислокации, Александр вернулся в родной город и, наконец, увидел любимую жену Наталью и троих детей - 12-летнего на тот момент Влада, двухлетнюю Киру и семимесячную Александру.
Разведчик и «Ирка»
Исполняющий обязанности заместителя командира разведывательной роты по вооружению старший прапорщик Олег Пройдысвит родом с Луганщины. Поэтому для него антитеррористическая операция на Востоке Украины имеет особое значение.
Когда бригада, в составе которой он воюет вот уже четвёртый год, стояла под Червонопартизанском (после декоммунизации - Вознесеновка, подчинён горсовету Свердловска, который переименован в Должанск), Олег раз пять ездил в родной город, к тому времени уже оккупированный российскими «казачками». За ним приезжал родственник на авто, Пройдысвит переодевался в гражданское - и ехал домой.
Там, сидя на подоконнике и наблюдая, как российские «Грады» из его двора бьют по украинским войскам, прапорщик с помощью мобильного телефона корректировал огонь нашей артиллерии по окрестностям Свердловска… Потом возвращался, минуя блокпосты сепаратистов и казаков (местность знал, как свои пять пальцев).
Вернувшись, садился за рычаги ИМР (инженерная машина разграждения, предназначенная для прокладки дорог по пересечённой местности, в лесу и городских завалах, для отрывки и засыпки котлованов) с бортово надписью «Ирка».
На «Ирке» её временный механик-водитель тоже настоящие чудеса вытворял… Потом её, сожжённую, показывали по российским пропагандистским каналам. Это произошло после того, как Пройдысвит вытолкал с посадки горящий грузовик с боеприпасами, в который попал вражеский миномёт. Тем самым он спас много жизней. Но не смог уберечь «Ирку»…
Затем были вынужденный выход батальонной тактической группы и разрозненных подразделений пограничников и военнослужащих внутренней службы из-под кинжального огня реактивной артиллерии на территорию Российской Федерации, допросы гебистов из Следственного комитета России. И возвращение на Родину. Чтобы продолжить сражаться за истинную Независимость Украины.
Подготовил Андрей ПИТОНОВ.
Теги: Украина, Донбасс, АТО
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