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В Донецке арестовали «главу» Ленинского района
13.10.2017 10:25
13 октября в оккупированном Донецке "власти" арестовали “главу” Ленининской районной администрации Олега Беляева, пишет “Диалог.UA”.
Чиновника подозревают в коррупции. Сепаратистские СМИ пишут, что Беляева “взяли с поличным на получении взятки”. Информацию об этом якобы подтвердили в “МВД ДНР”.
Подробности задержания не разглашаются. Более того, в “интересах следствия" неизвестен даже размер взятки.
Теги: Донецк, Донбасс, арест, район, глава
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