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17 октября в Донецке отключат теле- и радиовещание
14.10.2017 09:30
17 октября в оккупированном Донецке «ГП» «Радиотелевизионный радиопередающий центр» проведет плановую ежеквартальную профилактику оборудования и временно прекратит теле- и радиовещание, информирует «ДонПресс».
В пресс-службе «министерства связи ДНР» сообщили: «Сообщаем, что 17 октября в период с 02:00 до 12:00 проводится плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр».
Теги: Донецк, Донбасс, телевидение, радио, ДНР
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