17 октября в Донецке отключат теле- и радиовещание

14.10.2017 09:30

17 октября в оккупированном Донецке «ГП» «Радиотелевизионный радиопередающий центр» проведет плановую ежеквартальную профилактику оборудования и временно прекратит теле- и радиовещание, информирует «ДонПресс».

В пресс-службе «министерства связи ДНР» сообщили: «Сообщаем, что 17 октября в период с 02:00 до 12:00 проводится плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр».