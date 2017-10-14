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Архив - Донецкая область

17 октября в Донецке отключат теле- и радиовещание

14.10.2017 09:30
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17 октября в Донецке отключат теле- и радиовещание

17 октября в оккупированном Донецке «ГП» «Радиотелевизионный радиопередающий центр» проведет плановую ежеквартальную профилактику оборудования и временно прекратит теле- и радиовещание, информирует «ДонПресс».
В пресс-службе «министерства связи ДНР» сообщили: «Сообщаем, что 17 октября в период с 02:00 до 12:00 проводится плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр».



Теги: Донецк, Донбасс, телевидение, радио, ДНР
 
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