Боевики "ДНР" выбивают из бюджетников данные о родственниках

14.10.2017 14:25

Спецслужба так называемой "ДНР" в очередной раз использует шантаж одной из самых покорных и незащищенных категорий населения, на которых имеются прямые рычаги воздействия. Об этом сайту "Сегодня" рассказал источник в СБУ.

По словам представителя украинских спецслужб, речь идет о давлении на работников бюджетной сферы.

"Согласно, полученной информации, в данный момент происходят допросы представителей местных коммунальных теплосетей. Людей поочередно сгоняют в отдельные помещения предприятий. Так называемых "чекистов " интересуют сведения в отношении родственников и знакомых, которые проживают на территории Украины. В случае, выявления информации, которая интересует МГБ, людей забирают в здание МГБ для выяснения деталей", – рассказал представитель СБУ.

Таким образом, подчеркнул он, имеющих связи с Украиной граждан может постичь лишение свободы или еще более ужасные вещи.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" собирают данные об учащихся высших и средне-специальных учебных заведений.

Также сообщалось, что так называемое "министерство связи ДНР" разослало письмо телеком-операторам на оккупированной территории Донбасса с требованием "идентификации пользователей сети интернет, причастных к совершению противоправных действий".

Напомним, командование ВС РФ принимает меры для предотвращения падения уровня воинской дисциплины и правопорядка в рядах боевиков на Донбассе. В связи с этим, в так называемых "армейских корпусах" псевдореспублик начала работу комиссия во главе с заместителем командующего 8 общевойсковой армии по работе с личным составом Южного военного округа ВС РФ.

Источник: segodnya.ua