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П’ятниця 13-го: в Донецьку загорівся пологовий будинок
В п’ятницю, 13 жовтня, в пологовому відділенні донецької лікарні № 17, яка розташована в Куйбишевському районі міста, сталася пожежа.
Про це повідомили в так званому «МНС ДНР», передає «Народна правда».
Займання, згідно з повідомленням, почалося на третьому поверсі пологового будинку 17-ї лікарні. Пожежні фейкової республіки змогли впоратися з нею і не дали поширитися далі. При цьому в «МНС» стверджують, що шкода мінімальна.
Крім того, «відомство» запевняє, що внаслідок події, з якою боролися 50 людей і 11 одиниць спецтехніки, ніхто не постраждав. А причина загоряння залишається невідомою.
Нагадаємо, у 20-х числах серпня пожежа практично повністю знищила село Новокам’янка Бахмутського району.
«Народна правда» також писала, що дим від масштабної пожежі, яка сталася 16 серпня на Донецькому казенному заводі хімічних виробів (ДКЗХВ), можна було бачити з багатьох районів міста. Ситуація ускладнюється тим, що на території хімзаводу розташований ядерний могильник. Припускають, що пожежа сталася на складах з залишками окфола та гексогену.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, роддом
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