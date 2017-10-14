Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко

14.10.2017 16:05

Верхушка группировки "ДНР" возмущается решением главаря Александра Захарченко "отвесить" долю в 30% так называемому "министерству доходов и сборов", у руля которого стоит Александр Тимофеев по кличке "Ташкент".

Соответствующей информацией поделился пропагандист Александр Жучковский, передает "Трибун".

Так, "депутат" и жена небезызвестного Павла Губарева Екатерина сделала запрос на имя "главы" псевдореспублики о целесообразности выделения таких средств именно "министурству" Тимофеева.

Как отмечает Жучковский, "Миндох" и его руководство имеют ужасную репутацию в "ДНР" и подобное решение только усугубляет ситуацию.

"Распоряжение Захарченко вызвало резкое недовольство и возмущение в "ДНР", - пишет он.

В сетях также негодуют по поводу решения главаря. По мнению местных жителей, "власть" полностью забыла о сиротах и вдовах и нагло грабит народ.

"Ташкент скоро лопнет, да и у Первого уже третий подбородок в пузо упирается. Хре**вая у нас власть, ребята", - комментируют пользователи.