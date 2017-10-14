В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники

14.10.2017 17:47

В Бахмуте проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Украины.

На главной площади города – выставка военной техники и оружия, – об этом сообщают Новости Донбасса.

На праздновании присутствуют руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский, руководитель АТО на территории Донецкой и Луганской области генерал-лейтенант Александр Локота, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области генерал полиции ИИИ ранга Николай Семинишин.