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В КОНСТАНТИНОВКЕ УЧАСТНИКОВ АТО УВЕКОВЕЧИЛИ В ГРАНИТЕ
В Константиновке ко Дню защитника Украины открыли памятный знак участникам АТО. За четвертый год военных действий на Донбассе в прифронтовом городе не было подобного памятника. Вот поэтому, как считают инициаторы его установления, давно назрела необходимость в месте, где могут отдать дань уважения бойцам современной войны.
- В Константиновке дислоцируется 90 аэромобильный батальон, многие горожане сами принимали участие в АТО, - рассказывает председатель Константиновского центра участников боевых действий и волонтеров АТО Александр Ткач.- Есть три погибших участника боевых действий, но до сегодня не было памятника героизму украинских воинов. Мы решили исправить эту ситуацию. По собственной инициативе решили поставить в городе памятник. Деньги собирали сами, из городского бюджета никто ничего не выделял. Надеемся, что со временем в Константиновке появится более помпезный монумент, именно такой, какого достойны наши защитники.
Торжественное открытие памятного знака собрало много людей. На открытие приехали бывшие участники АТО, семьи погибших константиновцев, горожане, приехали волонтеры из соседних городов. Право перерезать традиционную ленточку получил Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, прибывшие в Константиновку ради этого события.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, памятник, участники, АТО
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- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
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