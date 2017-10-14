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В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо
Сегодня в помещении КП «Славянское троллейбусное управление» состоялось торжественное открытие нового спортивного зала, полноправным хозяином которого стал городской спортивный клуб рукопашного боя «Беркут».
На церемонию открытия в качестве почётных гостей были приглашены городской голова Вадим Лях, начальники профильных отделов горсовета Александр Мищенко и Марина Олейник, президент Славянской федерации самбо Сергей Савченко, заслуженные спортсмены-горожане и руководители Донецкой областной федерации самбо.
По словам представителей мэрии и спортивных ассоциаций, на примере нового и благоустроенного спортзала видна эффективность сотрудничества городских властей и общественников. При этом имеет огромную важность совместное развитие в Славянске духовных и культурных традиций для формирования здоровой нации. Также коллеги-спортсмены пожелали главе спортивного клуба рукопашного боя «Беркут» Игорю Чечинову дальнейших успехов в деле физического воспитания подрастающего поколения, а и всем подопечным борцам – высоких достижений на спортивных площадках Украины и мира.
В рамках торжественного мероприятия для гостей спортивного клуба «Беркут» выступили девушки из танцевального коллектива «Калина» ООШ№12 (руководитель Марина Тимчук) и юные гимнастки Славянской ДЮСШ (тренер Наталья Комаха). А «клубные» воспитанники старшего и младшего возраста продемонстрировали в показательных спаррингах отличные навыки борьбы и рукопашного боя.
Источник: slavinfo.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, спортзал, самбо
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