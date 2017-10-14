ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ

14.10.2017 18:27

Народный депутат Украины (внефракционная) Наталья Веселова утверждает, что «все эти три года занимается тем, что объясняет своим коллегам, и представителям правительства, Администрации президента мысль о том, что на оккупированной территории Донбасса живут украинцы, живут граждане Украины».

«Они ничем не отличаются от тех, кто живет на свободной территории Украины. Это наши граждане. Это не враги. И Донбасс не ушел сам. На нас напала Российская Федерация, и эти территории временно оккупированы, но они обязательно вернутся. И мы будем единой страной. Мы будем жить вместе и строить наше будущее», - сказала она в интервью проекту «Дежурный по Донбассу».

Источник: novosti.dn.ua