Военнослужащие в зоне АТО получат премии в честь Дня защитника Украины

14.10.2017 16:47

Петр Порошенко поручил выплатить праздничные премии военным в зоне АТО. Об этом сообщает сайт Президента Украины.

Президент Петр Порошенко поручил Министру обороны Степану Полтораку ко Дню защитника Украины в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военным, которые выполняют задачи на востоке Украины.

«Это должно быть на первой линии — не менее трех тысяч гривен, а на второй и третьей линиях — не менее тысячи», — отметил Глава государства во время рабочей поездки в Житомирскую область. Президент отметил, что новая украинская армия является опорой, гарантом и надежным средством защиты суверенитета Украины.

Источник: farwater.net