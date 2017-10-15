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На Донбассе построят казацкую Сечь
15.10.2017 09:30
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что на Донетчине будут укреплять казацкие традиции. Об этом он сообщил в Facebook.
В сообщении говорится:
«А по празднованию 14 октября, то, думаю, что мы начнем такую традицию — ежегодно праздновать День защитника Украины именно в Бахмуте. Кроме того, всячески поддерживать и казацкий дух Донбасса.
В следующем году планируем открыть в Краматорске военный лицей имени Ивана Сирко. А в Бахмуте построим настоящую казацкую Сечь, где бы курсанты военного лицея и все интересующиеся военным делом дети могли проходить обучение. Чтобы век казацкому роду не было переводу».
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, Краматорск, Павел Жебривский, День защитника Украины
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