На линии разграничения задержали необычную контрабанду

15.10.2017 13:50

Контрабандисты пытались провезти через линию разграничения различные товары: от гигиенических средств до охотничьих боеприпасов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

За прошедшие сутки два автомобиля, которыми на выезд и въезд с неподконтрольной территории перевозили товары с нарушениями, задержали пограничники Донецкого отряда. Транспортными средствами через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти гигиенические, косметические и моющие средства, кофе общей стоимостью 12 тысяч гривен и такой достаточно необычный товар, как 72 капсулы для охотничьих боеприпасов, а также 3 килограмма дроби.

Машины и товары переданы в ГФС, а капсулы и охотничьи дроби — работникам Нацполиции для принятия правового решения.

Источник: farwater.net