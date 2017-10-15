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В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
Россия и страны Запада, которые стремятся к отмене санкций и восстановлению бизнес-отношения с РФ, пытаются легализировать оккупацию части территорий при помощи ввода миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.
Об этом рассказал основатель и экс-командир полка "Азов", нардеп, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
По его словам, ввод миротворцев обернется для Украины полной потерей Донбасса без возможности его возвращения в ближайшем будущем.
"Это фактическое признание потери территории на десятилетия. Пока там будут стоять миссии миротворцев, связи будут разорваны уже на ментальном, семейном уровнях. Будут усиливаться связи с Россией и ослабляться связи с Украиной. И мы думаем, что через 20 лет мы каким-то образом эти земли вернем? Нет, мне такие примеры не известны", - отметил Билецкий.
По мнению нардепа, заморозка конфликта и легализация террористов ОРДЛО выгодна не только России, но и странам Запада, которые хотят восстановить бизнес-отношения с РФ и снять с нее санкции.
"Запад имеет огромное количество проблем. И проблемы в далекой и непонятной ему восточноевропейской стране для него – это огромный вызов. Россия была удобным бизнес-партнером, Россия откачивала в офшоры нефтедоллары", - резюмировал лидер партии "Национальный корпус".
Источник: facenews.ua
Теги: Украина, Донбасс, ООН, потеря, миротворцы, ОРДЛО
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