Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему

15.10.2017 08:30

Важливо не перегнути з очікуваннями щодо закону про реінтеграцію Донбасу. Навіть найідеальніший закон про визволення Донбасу не звільнить Донбас в одну мить.

Ефективність такого закону має визначатися такими факторами:

Чи посилює він позиції української дипломатії у відстоюванні антиросійських санкцій?

Чи дає він час для посилення Збройних сил завдяки відтягуванню більшої війни з Московією?

Якщо відповідь на ці питання «Так» – а мені видається, що це швидше «Так», ніж «Ні», – то закон потрібен. Про це пише ZIK.

Усе решта – термінологія, нюанси, вимоги – похідне від цих критеріїв. А окуповані території звільняють не закони, договори чи домовленості, а армія. І її треба готувати.

Справжня гниль тих, хто хоче, аби Україна розсварилася із Заходом, наплювала на санкції та «мінські домовленості», в тому, що вони ніколи не будуть чесно пояснювати людям, що тепер єдиним шляхом збереження незалежності залишиться воєнний стан, тотальна мобілізація, особиста самопожертва кожного та відмова від усіх виборів…

Натомість, вони вийдуть з Ради і тут же будуть кричати про «високі пенсії та зарплати», про те, що «людям нема що їсти», і що замість воєнної вертикалі та дисципліни «треба дочасні вибори».