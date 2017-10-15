Главная / Новости / Донецкая область / ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»
Последние новости раздела
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ18:27
- В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники17:47
- Военнослужащие в зоне АТО получат премии в честь Дня защитника Украины16:47
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко16:05
- Боевики "ДНР" выбивают из бюджетников данные о родственниках14:25
ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»
15.10.2017 11:30
В Донецкой области должна появиться линия одежды «Куркуль», а также возможно создание сети магазинов с аналогичным названием. Об этом в комментарии ОТВД рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Вот "Куркуля" сделали (программа поддержки малого бизнеса – ред.), после этого возникла идея "Ассоциации куркулей", сейчас я дал задание сделать проект "Типичный двор куркуля", дал задание сделать дизайнерскую одежду "куркуля"», – сказал Жебривский.
Он пояснил, что такую одежду сейчас разрабатывает его знакомая – киевский дизайнер Голда Виноградская.
«Сами "куркули" предложили создать сеть магазинов "Куркуль"», – добавил Жебривский.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, магазин, одежда, Жебривский
Читайте также:
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате21:46
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ18:27
- В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники17:47
- В Луганской области создают арт-пространство для сельских жителей17:25
- Военнослужащие в зоне АТО получат премии в честь Дня защитника Украины16:47
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- Астронавты NASA испытали спиннер в невесомости (ВИДЕО)11:00
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- Известный дизайнер "воссоединил" Меркель и Гитлера10:30
- В Виннице открыли памятник Симону Петлюре10:10
- Россия в очередной раз не допустила украинских дипломатов и врачей к Павлу Грибу - отец пленного парня шокирован поведением полицейских-нелюдей из РФ 09:50
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Не сподобалася зачіска: у Росії чоловік заколов перукаря шампуром09:10
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых