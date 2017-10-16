КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН

16.10.2017 13:31

В полицию обратилась 55-летняя женщина, которая сообщила о краже у нее банковской карты, где находились 70 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области. По словам потерпевшей, она более месяца находилась в больнице Курахово. А присматривать за домом доверила своему знакомому. Но о временном отсутствии хозяйки жилища узнал старший брат временного хозяина. И однажды украл у него ключи.



Злоумышленник нашел банковскую карту женщины и документы, которые позволили ему снять со счета деньги. Возвратившись домой, хозяйка не сразу заметила пропажу и сообщила о краже в полицию только через месяц.

Правоохранители вывели вора на «чистую воду» и доказали причастность 30-летнего мужчины к похищению чужих денег. За совершение уголовного преступления ему светит от трех до шести лет лишения свободы.



О том, что наши деньги и ценности находятся под прицелом людей с нечистыми замыслами, говорит материал на http://zi.dn.ua/news/na-rynkakh-konstantinovki-vashi-tsennosti-mogut-byt-v-opasnosti_34103/

Источник: http://zi.dn.ua