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В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО
Невредимым он не простоял и сутки после открытия
В Константиновке неизвестные попытались разбить памятник участникам АТО, который открыли 13 октября, а чем журналисты ZI писали ранее: В Константиновке участников АТО увековечили в граните.
Он установлен в сквере афганцев. Невредимым памятный знак, на котором изображены сине-желтый и красно-черный флаги, простоял чуть меньше суток.
Как стало известно журналистам ZI, неизвестные ногой толкнули ту часть знака, где изображен красно-черный флаг. Узнав об этом члены Константиновского центра участников АТО и волонтеров, ставшие инициаторами установки памятного знака в городе, сами демонтировали сначала часть плиты, чтоб ее не разбили вандалы, а после и весь памятник. Его укрепили и сегодня установят на тоже место.
Правоохранители, как рассказала пресс-офицер Константиновского отделения полиции Хатия Арабули, по факту повреждения имущества открыто уголовное производство.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, памятник, АТО
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