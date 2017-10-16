В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО

16.10.2017 12:00

Невредимым он не простоял и сутки после открытия

В Константиновке неизвестные попытались разбить памятник участникам АТО, который открыли 13 октября, а чем журналисты ZI писали ранее: В Константиновке участников АТО увековечили в граните.

Он установлен в сквере афганцев. Невредимым памятный знак, на котором изображены сине-желтый и красно-черный флаги, простоял чуть меньше суток.

Как стало известно журналистам ZI, неизвестные ногой толкнули ту часть знака, где изображен красно-черный флаг. Узнав об этом члены Константиновского центра участников АТО и волонтеров, ставшие инициаторами установки памятного знака в городе, сами демонтировали сначала часть плиты, чтоб ее не разбили вандалы, а после и весь памятник. Его укрепили и сегодня установят на тоже место.

Правоохранители, как рассказала пресс-офицер Константиновского отделения полиции Хатия Арабули, по факту повреждения имущества открыто уголовное производство.

Источник: http://zi.dn.ua