Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились

17.10.2017 08:11

Донецкий блогер, пишуший под псевдонимом «синий кот» и признавший, что три года назад он поддержал боевиков ответил на вопрос апологетов «русского мира»,«почему дончане не хотят защищать свою родную землю?». Об этом он написал на своей странице в ЖЖ, передает 62.ua.

«Как ни странно, но в Интернетах до сих пор нет-нет, но кто-нибудь напишет: почему дончане не хотят защищать свою родную землю?

Почему они упорно желают жить обычной обывательской жизнью? Мне чего-то казалось, что уже давно всё всем понятно, ан нет. И хотя странно писать взрослым людям банальные истины, похоже, всё-таки кто-то должен это сделать.

Видите ли, господа вопрошающие, каждый человек преследует прежде всего свои собственные интересы. При любом строе, а уж при капитализме - особенно. Это чистая биология, у муравьев и пчел оно устроено по-другому, а у человека - вот так. Эту истину не оспаривали даже в СССР, там просто считали, что личные интересы должны быть согласованы со всем обществом, то есть с интересами других людей.

Под "защитой земли" вопрошающие обычно предполагают, что все должны немедленно бросить свои дела и бежать записываться в 1-й армейский корпус, он же "Ополчение", он же "Вооруженные силы Новороссии". Но, пардон, эта уважаемая организация вовсе не занимается "защитой родной земли". Это типичная колониальная армия, современные сипаи, подчиняющиеся российским офицерам - вроде преставившегося недавно генерала Псевдо-Примакова, - снабжаемые и финансируемые опять же из РФ. Это не армия Донбасса, и она не "защищает свою землю", а танцует под ту музыку, которую для неё заказали другие. В основном, под сонаты для виолончели с оркестром.

Как показали прошедшие годы, интересы Донбасса и интересы РФ ни в каком единстве не находятся. Исходно буча в Донбассе началась ради вполне конкретной цели - воссоединения с Россией. Неважно, ради чего с ней хотели воссоединяться - из высоких соображений или из грубо прагматических вроде пресловутых пенсий.

В 2014 году никто не выступал ни за "федерализацию Украины", ни за "независимые республики", ни тем более за нынешние очень даже зависимые территории, для блезиру слегка замаскированные под государства.

Но как раз никакое воссоединение в планы нынешней РФ никогда не входило. Все, что она запланировала для Донбасса, - это объект торга, серую зону, военную базу, полигон для артиллерии и "заморозку" в виде Минска на десятилетия, под крышей которой идет уничтожение региона как промышленного района. И никаких российских пенсий.

Соответственно, нынешнее состояние не входит в интересы дончан - ну кроме любителей танчиков, дауншифтеров до пещерного уровня, политических мазохистов, искателей сермяжной правды в страданиях и прочих извращенцев. Нищая зона и мишень для обстрелов - не самые привлекательные перспективы для людей, независимо от их политических взглядов, темперамента, пола, возраста и сексуальной ориентации.

А каких-либо политические силы, хотя бы провозглашающие защиту реальных интересов дончан, сейчас отсутствуют. Вот потому донбаситы и занялись приватной жизнью вместо отсутствующей общественной - тем более, что быт сейчас сильно осложнился, а сам о себе не позаботишься - так и никто о тебе не вспомнит.

Да, в 2014 году на Донбассе нашлось много дураков, а также наивных и политических девственных людей, прекраснодушных мечтателей и фантазеров, которые верили, что их интересы совпадают с интересами РФ. Скажем правду - я и сам был таким. Но с тех пор прошло три года, и грубая реальность развеяла иллюзии. Дураки частью поумнели, а частью погибли.

Так ведь всегда бывает, когда обманывают и кидают. Доверие - ресурс ограниченный. Раз соврал, второй - на третий уже никто не поверит, а дальше можно и огрести. Как там говорил Абрам Линкольн, которого за эту речь поместили на пятидолларовую бумажку? Можно долго разводить одного лоха, или по-быстрому - многих, а вот чтобы много и надолго - это даже у Мавроди не получилось. На второй раз дураки кончились.

На Донбассе они тоже, кстати, уже кончились. Тут теперь все умные. Жизнь под снарядами способствует, знаете ли. Наивные люди давно превратились в циников, девственные стали прожжеными, а идеалисты умотали в РФ, под крылышко ненавистного Путина. Остальных прикопали в посадках.

Я понимаю, что вопрошающим обидно и жалко, что перевелись такие полезные дураки, руками которых очень удобно загребать жар. Но ведь дураки - тоже ограниченный ресурс. В нашем мире, увы, нет ничего бесконечного.

Поэтому правильный вопрос должен быть не "Почему донецкие дураки не спешат в 1-й и 2-й АК ?", а вот такой: "Почему дураки так быстро закончились"?

И я с удовольствием на него отвечу. Потому что надо было их беречь и лелеять, а не считать одноразовыми расходниками и не кидать большой лопатой в топку без всякого счета. Тогда бы они прослужили долго, как стиральная машинка "Индезит". А теперь всё», - резюмирует «Синий кот».