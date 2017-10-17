“Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ

17.10.2017 12:31

Созданные Кремлем "Вооруженные силы Новороссии" - это типичная колониальная армия, полностью подчиняющаяся российским офицерам. Снабжение и финансы “армии” контролируют люди из Москвы. Это не “народная армия”, которая якобы защищает свою землю, это иностранный военный контингент, который выполняет приказы руководства РФ. Экс-боевик “ДНР” под ником Gatoazul ответил в соцсети на вопрос, почему жители оккупированного Донецка не хотят “записываться” в “армию ДНР”, пишет “Диалог.UA”.

“Как показали прошедшие годы, интересы Донбасса и интересы РФ ни в каком единстве не находятся... В 2014 году никто не выступал ни за "федерализацию Украины", ни за "независимые республики", ни тем более за нынешние очень даже зависимые территории, для блезиру слегка замаскированные под государства”, - напомнил террорист. По его словам, теперь стало понятно, что в планы Кремля воссоединение с Донбассом не входило. “Все, что она (РФ - ред.) запланировала для Донбасса, это объект торга, серую зону, военную базу, полигон для артиллерии и "заморозку" в виде "Минска"... И никаких российских пенсий”, - написал наемник.

Понявшие в чем подвох дончане не хотят становиться мишенью в игре более сильных соперников. Мирные жители не хотят отказываться от привычного уклада жизни и погибать, ради чьей-то прибыли в этой игре. “Да, в 2014 году на Донбассе нашлось много дураков..., которые верили, что их интересы совпадают с интересами РФ... Но с тех пор прошло три года, и грубая реальность развеяла иллюзии. Дураки частью поумнели, а частью погибли...”, описал реалии Донбасса террорист. Он рекомендует пользователям Сети не задавать больше вопрос, почему “донецкие” не хотят воевать. По словам наемника, правильный вопрос должен быть: почему дураки так быстро закончились".

Еще один боевик Андрей Сафронов поддержал соратника, написав, что страшно в “ДНР” стало после начала войны. “Такого себе не позволяли даже Ющенко с Наливайченко... Дегенеративная казаковщина: захаровцы, СДД, Ташкент, прилепинщина и многое другое. Тотальная ложь, некомпетентность, дискредитация Донбасса”, прокомментировал Сафронов. По его мнению, “кураторы” сейчас пытаются уверить мирных жителей Донбасса в том, что “Л/ДНР” не нужны России.