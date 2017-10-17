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Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы
В "ДНР" нет возможности радовать народ "хлебом", поэтому террористы налегают на "зрелища". Главарь "республики" Александр Захарченко заявил об аресте людей, уничтоживших командира группировки "Спарта" небезызвестного Арсена Павлова по кличке "Моторола". Предсказуемо, это оказались "украинские диверсанты". Об этом сообщает "Диалог.ua".
Стоит отметить, что Моторола был ликвидирован еще в октябре прошлого года. Все это время о нем мало вспоминали, но на днях писатель-террорист Захар Прилепин похвастался в интервью пропагандистских СМИ о ликвидации его убийц. Захарченко пришлось экстренно придумывать доказательства такому громкому заявлению.
Он оперативно выступил с сообщением, что "убийцы" Моторолы якобы задержаны за исключением одного человека. Никакой информации о них он не уточнил - по всей видимости, детали еще не придуманы. Тем не менее, "убийцы" оказались, по версии Захарченко, традиционными "украинскими диверсантами". Главарь "ДНР" пообещал в скором времени сделать по этой теме официальное заявление.
Теги: Донбасс, арест, террорист, ДНР, убийцы, Захарченко
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