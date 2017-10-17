Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка

17.10.2017 10:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка

Для каких конкретно целей женщина везла в оккупированный Донецк такое количество животных, неизвестно: мини-зоопарк не пропустили пограничники через КПВВ "Новотроицкое". Как рассказали в Госпогранслужбе, женщина пыталась перевезти 8 крупных собак и даже макаку, передает "Диалог.UA".

У нее было 5 маламутов, 2 пуделя, бассет, енот и песец. Женщина рассказала, что живет постоянно в Донецке, животных приобрела на контролируемой Украиной территории.

Однако сегодня согласно порядку, действующему временно для тех, кто пересекает линию соприкосновения, не предусмотрен вывоз диких животных на территорию, временно контролируемую террористами "ДНР/ЛНР", поэтому дончанке предложили обратиться в специальный центр для получения письменного разрешения.



Теги: Донецк, Донбасс, зоопарк, пограничники, ДНР, ЛНР, Захарченко, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх