К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка

17.10.2017 10:29

Для каких конкретно целей женщина везла в оккупированный Донецк такое количество животных, неизвестно: мини-зоопарк не пропустили пограничники через КПВВ "Новотроицкое". Как рассказали в Госпогранслужбе, женщина пыталась перевезти 8 крупных собак и даже макаку, передает "Диалог.UA".

У нее было 5 маламутов, 2 пуделя, бассет, енот и песец. Женщина рассказала, что живет постоянно в Донецке, животных приобрела на контролируемой Украиной территории.

Однако сегодня согласно порядку, действующему временно для тех, кто пересекает линию соприкосновения, не предусмотрен вывоз диких животных на территорию, временно контролируемую террористами "ДНР/ЛНР", поэтому дончанке предложили обратиться в специальный центр для получения письменного разрешения.