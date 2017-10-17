КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО

17.10.2017 11:31

На данный момент отмена режима АТО на Донбассе остается под вопросом. Об этом ведутся дискуссии в СНБО. Такое заявление сделала замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Г.Тука. Он говорит, что на данный момент обсуждается законопроект о реинтеграции региона, передает zi.dn.ua.

Все понимают, что вопрос об отмене АТО достаточно сложный. Ведь если формат АТО будет отменен, то появится целый ряд вопросов, которые сейчас должны будут решать юристы.

К тому же, как заявил Г.Тука, один из основных вопросов закона состоит в том, чтобы преодолеть юридическое сложности в передаче власти вооруженным структурам в зоне проведения АТО.

На данный момент руководство процессом осуществляет СБУ, а, согласно законодательству, это должен делать Оперативный штаб вооружённых сил.

Что же касается рядовых граждан, то, по заверениям замминистра, для них ничего не изменится.