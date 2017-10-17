- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи
Мариуполец Александр сегодня утром ловил рыбу на набережной возле ДК Металлургов. По возвращению с рыбалки он рассказал журналисту сайта i24 о своем удивительном улове.
«Сначала на удочку попадались небольшие канальные сомики, которые ловятся здесь крайне редко, и это меня немало удивило. Но тому, что попалось на крючок потом, я удивился еще больше. Это рыба, сантиметров 25 длиной, имеющая леопардовый окрас и совершено лишенная чешуи.
Мой стаж рыболова составляет более 40 лет, мне доводилось рыбалить в разных городах Украины, стран бывшего Союза и даже за рубежом. Но такого дива я за свою жизнь в реках не видел. Удивились и рыбаки, которые сидели с удочками рядом со мной», - рассказал мужчина.
Рыболов высказал предположение, что эта рыбка – декоративная, и когда-то жила в аквариуме, но бывший хозяин по каким-то причинам решил от нее избавиться. «Возможно, рыбка плохо уживалась с другими обитателями аквариума, или поедала водоросли, поэтому владелец решил от нее избавиться, отпустив в реку».
Александр рассказал, что весь сегодняшний улов он поселит в своем домашнем аквариуме, который до последнего момента пустовал. А пока вся "честная компания" обитает в ванне и питается кормом для декоративных рыб.
Теги: Донбасс, Мариуполь, рыбак, чешуя
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Многомиллионная афера: НАБУ сообщило о подозрении инвестору "Трейд Коммодити"08:29
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Преступление экономически и экологически: на Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса22:38
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому21:15
- Девушка позвала парня на романтический ужин и покончила с собой20:50
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
- Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»