Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи

17.10.2017 07:53

Мариуполец Александр сегодня утром ловил рыбу на набережной возле ДК Металлургов. По возвращению с рыбалки он рассказал журналисту сайта i24 о своем удивительном улове.

«Сначала на удочку попадались небольшие канальные сомики, которые ловятся здесь крайне редко, и это меня немало удивило. Но тому, что попалось на крючок потом, я удивился еще больше. Это рыба, сантиметров 25 длиной, имеющая леопардовый окрас и совершено лишенная чешуи.

Мой стаж рыболова составляет более 40 лет, мне доводилось рыбалить в разных городах Украины, стран бывшего Союза и даже за рубежом. Но такого дива я за свою жизнь в реках не видел. Удивились и рыбаки, которые сидели с удочками рядом со мной», - рассказал мужчина.

Рыболов высказал предположение, что эта рыбка – декоративная, и когда-то жила в аквариуме, но бывший хозяин по каким-то причинам решил от нее избавиться. «Возможно, рыбка плохо уживалась с другими обитателями аквариума, или поедала водоросли, поэтому владелец решил от нее избавиться, отпустив в реку».

Александр рассказал, что весь сегодняшний улов он поселит в своем домашнем аквариуме, который до последнего момента пустовал. А пока вся "честная компания" обитает в ванне и питается кормом для декоративных рыб.