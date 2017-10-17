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Архив - Донецкая область

На Донбассе задержали боевика-медика

17.10.2017 20:46
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На Донбассе задержали боевика-медика

Мужчина вступил в ряды противника в 2014 году. В Торецке задержали боевика так называемой "медицинской роты "ДНР". Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, в мае 2014 под влиянием пропаганды 39-летний мужчина вступил в ряды противника. Получив должность в роте медицинского обеспечения, он развозил медицинские препараты боевикам на передовую.

"Наемнику платили 15 000 рублей в месяц. Сначала он проходил обучение с оружием в руках на незаконно установленном блокпосту, а когда Торецк был освобожден, вместе с другими боевиками уехал в оккупированною Горловку. В августе 2014 мужчина получил должность водителя медицинской роты и развозил лекарства вдоль линии разграничения, а также забирал с передовой раненых и убитых боевиков", – рассказали в полиции.

Почти через год мужчина пришел к выводу, что служить боевикам невыгодно и уехал в поисках лучшей жизни. Вернувшись в родной город, он пытался вести обычный образ жизни. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



Теги: Донбасс, полиция, санитар, наемник, лекарства, ДНР, боевики, Торецк
 
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