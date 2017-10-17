Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»

17.10.2017 14:12

Изменение главарей так называемых ДНР/ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого будет означать начало возвращения неподконтрольных территорий Донбасса Украины. Такое мнение высказал в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Я убежден, что в том случае, когда произойдет смена этих одиозных руководителей, с одной стороны, это будет означать начало возвращения, на каких условиях не буду прогнозировать, но это будет первый шаг. В то же время, я убежден, если будет принято решение снаружи или о введении миротворцев, или каким-то другим пути, то первым шагом, который сделает руководство России по ОРДЛО - эти два персонажа покинут территорию Украины, и конечно не в Германию или Францию", - считает замминистра.

На уточнение корреспондента УНН о том, на кого могут быть изменены Захарченко и Плотницкий, Г.Тука сказал: "Скорее всего, я ожидаю, что это будут "латентные сепары", которые себя не запятнали в событиях 2014 года, которые не имеют реально крови на руках, и реально не имеют отношения к началу, к организации всех этих событий. и они будут предложены как "голуби мира"".