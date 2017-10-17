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Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери
Боевики 36 раз обстреливали украинские позиции. В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка продолжила обостряться. Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на Донецком направлении, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает СобКор.
Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов наши позиции у шахты Бутовка. Украинские воины жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО. А около 18 часов, в результате обстрела противника в районе Каменки, один наш защитник погиб. Также, вчера, недалеко Невельского, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения еще один украинский воин.
На Приморском направлении пророссийские наемники трижды из гранатометов и пулеметов, и один раз из минометов калибра 82 миллиметров, били по нашим опорным пунктам на подступах к Водяному. А около 18 часов - использовали 120-миллиметровый миномет у Павлополя. Во время этого обстрела получил ранение еще один наш военный. Кроме того, почти в полночь, враг из вооружения БМП обстрелял украинские позиции в районе Новотороицкого.
На Луганском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной. А противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 28 раз огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов были ранены.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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