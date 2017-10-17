"Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля

17.10.2017 17:06

16 октября главарь “ДНР” Александр Захарченко во время открытия памятника “добровольцам” в Ростове поблагодарил тысячи россиян, воюющих на оккупированной территории Донбасса, а один из отцов-основателей “народной республики” Александр Бородай сказал спасибо самому президенту РФ Владимиру Путину за поддержку террористов. В Сети обнародовали видео выступления Захарченко и Бородая на торжественном митинге в Ростове, пишет “Диалог.UA”.

“А вам, братья, большое человеческое спасибо! За то, что в 14-м приехали сотни, тысячи людей со всех уголков России, приехали, откликнулись... Стали плечом к плечу вместе с нами и воевали. И до сих пор воюете! Всем добровольцам, всем жителям РФ, жителям Ростова огромный низкий поклон от жителей "ДНР" и всего Донбасса”, – заявил Захарченко.

В свою очередь, первый главарь “ДНР”, а сейчас руководитель ОО "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай сказал, что благодарен Владимиру Путину за поддержку “добровольцев”. “От имени добровольцев Донбасса, от имени всех патриотов я хочу выразить слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину”, - заявил террорист.